Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Unfall unter Drogeneinfluss

Lustadt (ots)

Am Samstagmorgen um 10:45 Uhr kam es in der Oberen Hauptstraße in Lustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Eine 67-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Mercedes die Obere Hauptstraße in Lustadt in Fahrtrichtung Westheim. An einer Engstelle kam der Mercedes-Fahrerin eine 28-jährige Fahrerin entgegen, die den Vorrang der Mercedes-Fahrerin missachtete, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Während der Unfallaufnahme konnte bei der 28-jährigen Unfallverursacherin festgestellt werden, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Der 28-jährigen Fahrerin wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und gegen sie wird ein Strafverfahren eingeleitet.

