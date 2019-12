Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Einbruchsversuch in Technikraum im Nordring

Rülzheim (ots)

Ein Sachschaden an einer Eisentür in Höhe von etwa 500 Euro entstand bei dem Einbruchsversuch in einen Technikraum im Nordring in Rülzheim. Unbekannte Täter versuchten in dem Zeitraum vom Dienstagnachmittag, den 24.12.2019 gegen 15:00 Uhr bis zum Freitagnachmittag, den 27.12.2019 gegen 15:30 Uhr die Eisentür eines Technikraums im Nordring in Rülzheim aufzuhebeln. Der Versuch misslang jedoch und die Eisentür konnte nicht geöffnet werden. An der Eisentür entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

