Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 30.12.2019

Bereits am Sonntag bemerkte ein Gaststättenbetreiber, dass wohl übers Wochenende unbekannte Täter in seine Gaststätte in der Konrad-Adenauer-Straße in Offenbach eingedrungen sind.

Zielgerichtet wurde von den Tätern der Zigarettenautomat geöffnet und auch die weiteren Räume der Gaststätte, sowie eines angrenzenden Sportheimes durchsucht.

Die genaue Schadenshöhe stand zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest, da der Automatenbetreiber noch den Automat prüfen muss. Durch die unberechtigte Öffnung des Automaten, sowie dem Aufbrechen der Türen dürfte der Sachschaden die Tatbeute bei Weitem übersteigen und im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei Landau hat ihre Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per Mail unter kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

