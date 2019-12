Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach, Gaststätte am Stadion, 29.12.2019 Einbruchsdiebstahl, Zigarettenautomat aufgeflext

Offenbach/Queich (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am 29.12.2019 zwischen 17.00 und 20.30 Uhr in die Gaststätte auf dem Stadiongelände in Offenbach/Queich ein. In der Gaststätte flexten sie den Zigarettenautomaten auf und entwendeten den Inhalt. Es entstand erheblicher Sachschaden an Fenster und Türen des Gebäudes und am Zigarettenautomat.

Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

