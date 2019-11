Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag (28.11.2019) auf der Kreuzung Mercedesstraße und Schönestraße ein Auto und ein Motorroller zusammengestoßen sind. Eine 23 Jahre alte Frau fuhr gegen 17.10 Uhr mit ihrem Mini Cooper in der Mercedesstraße nach links in Richtung König-Karls-Brücke. Im Kreuzungsbereich musste sie zunächst aufgrund der wartenden Stadtbahn halten. Als sie weiterfuhr, kollidierte sie mit einer 65 Jahre alten Motorrollerfahrerin auf ihrem weißen Piaggio, die über die König-Karls-Brücke mit Fahrtrichtung Bad Cannstatt nach links in die Schönestraße einbiegen wollte. Rettungskräfte brachten die Rollerfahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von mehr als 5.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten gaben an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

