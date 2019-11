Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (27.11.2019) in Wohnungen an der Sommestraße, der Gnesener Straße und der Isolde-Kurz-Straße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 07.30 Uhr und 18.55 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Sommestraße ein. Sie stahlen eine Münzsammlung und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. An der Gnesener Straße hebelten die Unbekannten zwischen 18.15 Uhr und 22.50 Uhr eine Terrassentüre auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. An der Isolde-Kurz-Straße hebelten Unbekannte vor 19.30 Uhr zunächst ein Fenster zur Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Anschließend stiegen sie mit einem Gartenstuhl auf den Balkon, durch Aufhebeln eines weiteren Fensters gelangten sie in die Wohnung im ersten Obergeschoss. Von dort gelangten sie durch Aufbrechen der Wohnungstür auch in die Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume, sie stahlen Schmuck und eine Uhr im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

