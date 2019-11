Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend (27.11.2019) an der Nauheimer Straße eine Wohnung in Brand geraten. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses hörte gegen 18.40 Uhr den Warnton des Rauchmelders aus der Erdgeschosswohnung und bemerkte danach Rauch im Treppenhaus. Er verständigte die Feuerwehr und alarmierte weitere Hausbewohner, die dann das Gebäude verließen. Die Feuerwehr löschte den Brand im Schlafzimmer, die 29-jährige Bewohnerin befand sich nicht in ihrer Wohnung. Der Sachschaden an Gebäude und Inventar dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Zehntausend Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

