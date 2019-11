Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler nach Flucht vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (27.11.2019) einen 15 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einem 62-Jährigen Haschisch verkauft zu haben. Die Beamten beobachteten gegen 16.10 Uhr am John-Cranko-Weg das offensichtliche Rauschgiftgeschäft zwischen dem Jugendlichen und dem 62-Jährigen. Als die Beamten den 15-Jährigen festnehmen wollten, flüchtete dieser über die Theaterpassage und die Königstraße in die Kronenstraße. Dort gelang es den Beamten, den Jugendlichen einzuholen und mit Hilfe eines Passanten vorläufig festzunehmen. Auf seiner Flucht warf der Tatverdächtige zwei Kleiderständer um, ein Polizeibeamter, der den 15-Jährigen verfolgte, verletzte sich dabei leicht. Weitere Beamte nahmen den mutmaßlichen Käufer des Rauschgifts ebenfalls fest. Die Beamten fanden in einem Bunker weitere Haschischbrocken, die offenbar dem 15-Jährigen gehören. Außerdem beschlagnahmten sie bei ihm 40 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie ein Mobiltelefon. Bei dem 62-Jährigen entdeckten die Beamten den offenbar zuvor erworbenen Haschischbrocken. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

