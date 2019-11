Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passantin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Zwei unbekannte junge Männer haben am Mittwochabend (27.11.2019) in der Hoffeldstraße eine 66 Jahre alte Passantin ausgeraubt. Die Frau war gegen 21.20 Uhr in der Hoffeldstraße unterwegs, als zunächst einer der Täter von hinten an sie herantrat und versuchte, ihr die Handtasche, in der sich eine Geldbörse, persönliche Papiere und ein Mobiltelefon befanden, zu entreißen. Während die Frau ihre Tasche festhielt und zu Boden stürzte, kam ein weiterer Täter hinzu und riss ihr die Tasche aus der Hand. Beide flüchteten in Richtung Entringer Straße. Laut der leicht verletzten Frau soll einer der Täter eine schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen, eine schwarze Jacke und eine schwarze Basecap sowie schwarze Nike Turnschuhe getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell