Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (27.11.2019) eine 23 Jahre alte Frau bestohlen und ist im Anschluss geflüchtet. Die 23-Jährige stand gegen 21.45 Uhr an der Bushaltestelle Straußstaffel und hielt ihr Handy in der Hand. Der Unbekannte trat von hinten an sie heran, nahm ihr das Handy weg und flüchtete im Anschluss unerkannt. Sie beschrieb den Mann als etwa 20 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß und schlank. Er trug über einem schwarzen Kapuzenpulli eine schwarze Lederjacke mit einem silbernen Reißverschluss sowie eine graue Jogginghose und Sportschuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

