POL-UL: (UL) Ulm - Beifahrer musste ausgenüchtert werden

Ulm (ots)

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, wurde in der Arsenalstraße ein Auto kontrolliert. Dabei trat der eigentlich unbeteiligte Beifahrer immer wieder den Beamten auf die Pelle und drohte ihnen mit Anzeigen. Jegliche Weisung ignorierte der stark betrunkene 25-jährige Mann. Nach einer Haftfähigkeitsprüfung durch einen Arzt wurde er auf richterliche Weisung für einige Stunden in der Gewahrsamszelle eingesperrt. Der 37-jährige Fahrer des Autos war ebenfalls betrunken. Nach einem Alkoholtest wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

