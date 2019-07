Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Unliebsamer Passant beschädigte die Eingangstür

Ulm (ots)

Am Freitagabend betrat ein ca. 30-40 Jahre alter Mann eine Gaststätte in der Bahnhofstraße. Er wollte aber nichts zu essen oder trinken, sondern forderte ein Handy, damit er telefonieren könne. Als ihm dies verweigert wurde beleidigte er den Mitarbeiter. Wutentbrannt schlug er beim Gehen die Tür so stark zu, dass die Scheibe zu Bruch ging. Der Mann, der seine längeren blonde Haare zum Zopf gebunden hatte, ging dann in Richtung Spitalstraße weg.

+++++++++++++++++++++++++++ 1266168

