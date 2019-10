Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Mystery, Spannung und Karriereberatung - der erste mobile Escape-Room der Bundespolizei macht Halt in Stuttgart

Böblingen (ots)

Im Rahmen der Nachwuchsgewinnung stellt die Bundespolizei am Samstag, den 19. Oktober 2019, von 10 bis 18 Uhr ihren mobilen Escape-Room am Pariser Platz in Stuttgart vor. Dieser steht allen Interessierten offen und soll einen Einblick in den abwechslungsreichen Arbeitsalltag der Bundespolizei ermöglichen.

Der zu lösende Fall: Ein Fahrgast bekommt im Zug das Telefonat eines anderen Passagiers mit. Das was er hört, ist äußerst beunruhigend. Es gelingt dem Fahrgast, den Verdächtigen von hinten zu fotografieren. Als der Zug den nächsten Bahnhof erreicht, meldet er sich augenblicklich bei der Bundespolizei. Gelingt es den Teilnehmern den Verdächtigen zu identifizieren und die Tat zu verhindern?

Kombinationsfähigkeit, ein richtiger Riecher und ein kühler Kopf, auch wenn es schnell gehen muss - das sind wesentliche Eigenschaften, die ein Bewerber bei der Bundespolizei mitbringen sollte. Mit dem Escape-Room der Bundespolizei können sich potenzielle Bewerber spielerisch mit der spannenden und abwechslungsreichen Arbeit vertraut machen.

Zusätzlich wird es Rätselboxen geben, an denen die Teilnehmer Aufgaben lösen können, die auf Grundlage der verschiedenen Aufgabenbereiche der Bundespolizei konzipiert wurden. Zudem haben die Besucher die Gelegenheit mit den Einstellungsberatern der Bundespolizei ins Gespräch zu kommen und mehr über die spannenden Karrierechancen zu erfahren. Selbstverständlich stehen auch Kollegen der Bundespolizei vor Ort zur Verfügung, um aus ihrem Arbeitsalltag zu berichten. An unserem Präventionsstand erhalten Sie Informationen zu den Präventionsthemen der Bundespolizei, u.a. "Vorsicht Taschendiebstahl", Gewaltprävention und "Sicher auf Bahnanlagen".

Bis zum Jahresende wird die Escape-Room-Roadshow der Bundespolizei an weiteren Stationen in Deutschland Halt machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.komm-zur-bundespolizei.de und auf www.bundespolizei.de.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 07031 2128-1111

E-Mail: presse.stuttgart@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell