BPOLD S: 57 neue Bundespolizistinnen und Bundespolizisten für Baden-Württemberg

Am gestrigen Montag (9. September 2019) wurden am Sitz der Bundespolizeidirektion Stuttgart, in Böblingen, 57 neue Bundespolizistinnen und Bundespolizisten vereidigt. Die frisch gebackenen Absolventinnen und Absolventen des mittleren und gehobenen Dienstes werden künftig innerhalb Baden-Württembergs in folgenden Dienststellen ihren Dienst verrichten:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart: 11 Bundespolizeiinspektion Karlsruhe: 7 Bundespolizeiinspektion Offenburg: 7 Bundespolizeiinspektion Konstanz: 4 Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein: 6 Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart: 14 Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit: 7 Bundespolizeidirektion Stuttgart, Lage- und Einsatzzentrale: 1

Die Bundespolizeidirektion Stuttgart freut sich über die Verstärkung und wünscht allen Kolleginnen und Kollegen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben!

Interesse am Beruf des Bundespolizisten? Alle Informationen zu Bewerbung, Auswahlverfahren und Einstellungsvoraussetzungen stehen auf www.komm-zur-bundespolizei.de zur Verfügung.

