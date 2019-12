Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Mittwochnachmittag (04.12.2019) an der Kreuzung Prag-/Löwentorstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk lag dabei auf die Einhaltung des Rotlichts. Die Beamten beobachteten zwischen 14.15 Uhr und 16.15 Uhr insgesamt elf Autofahrer, die in der Pragstraße in Richtung Pragsattel unterwegs waren und offenbar das Rotlicht missachteten. Die Fahrer müssen nun mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell