Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In die Kasse gegriffen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (03.12.2019) in einem Lebensmittelmarkt an der Aldinger Straße Bargeld gestohlen und ist im Anschluss geflüchtet. Der Mann hielt sich gegen 19.00 Uhr in dem Lebensmittelmarkt auf und begab sich mit einem Erfrischungsgetränk zur Kasse. Als die 60-jährige Mitarbeiterin die Kasse öffnete, griff der Mann hinein und stahl knapp Hundert Euro. Die Kassiererin verletzte sich bei dem Versuch ihn festzuhalten leicht. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt. Sie beschrieb den Mann als etwa 175 Zentimeter groß. Er hatte einen dunklen Teint, einen Dreitagebart und war auffällig schlank. Er trug einen schwarzen Jogginganzug mit einer weißen Aufschrift und Sportschuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

