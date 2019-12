Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger angefahren

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 48 Jahre alter Mercedesfahrer hat am Dienstagabend (03.12.2019) in der Nobelstraße einen ebenfalls 48-jährigen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Der Fußgänger überquerte gegen 17.50 Uhr die Nobelstraße, da von links kein Fahrzeug kam und der von rechts kommende Verkehr stockte. Dem heranrollenden Mercedesfahrer signalisierte der Fußgänger offenbar mittels Handzeichen, dass er weiter die Straße überqueren will. Er ging davon aus, dass er hierbei von dem Autofahrer auch gesehen wird und dieser anhält. Der Autofahrer hatte ihn jedoch offenbar nicht gesehen und erfasste den Fußgänger. Dieser erlitt beim Zusammenprall schwere Verletzungen, Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell