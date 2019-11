Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Straßenbahn-Fahrgast nach Unfallflucht verletzt, Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen einen noch unbekannten Autofahrer.

Der Fahrer eines grauen Kastenwagens war am Montag kurz vor 14:30 Uhr bei Rotlicht in den Kurpfalzkreisel eingefahren und missachtete dabei die Vorfahrt der Straßenbahnlinie 3. Die 60-jährige Straßenbahn-Fahrerin musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Kastenwagen zu verhindern. Hierbei stürzte eine 24-Jährige in der Bahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nimmt Hinweise, die zur Ermittlung des Autofahrers beitragen können, unter 0621 1258-0 entgegen.

