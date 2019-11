Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Wohnungseinbruch in der Langstraße - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Montag, zwischen 8:30 Uhr und 17:15 Uhr, wurde in der Langstraße, in Höhe der Laurentiusstraße, in eine Wohnung eingebrochen. Ein bislang nicht ermittelter Täter hatte in dem Mehrfamilienhaus die Wohnungstür aufgebrochen und war so ins Innere gelangt. Der Täter durchsuchte im Anschluss sämtliche Räume. Ob er hierbei jedoch fündig wurde, steht derzeit noch nicht fest. Auch der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

