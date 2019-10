Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tankstelle

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte Täter brachen Montagnacht, 21. Oktober, in den Verkaufsraum der JET-Tankstelle an der Römerstraße ein. Gegen 2.15 Uhr hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf gelangten so in das Gebäude. Hier öffneten sie den Tresor mit einem Flexgerät und entnahmen Bargeld. Am Tatort konnten zwei Aluminiumleitern entdeckt werden, die die Täter vermutlich nutzten, um auf das Dach zu gelangen. Die Polizei Hamm bittet unter Telefon 02381 916-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die zwischen 1.45 Uhr und 2.20 Uhr in unmittelbarer Nähe des Tankstellengeländes aufgefallen sind.(hei)

