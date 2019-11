Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: KIA auf Parkplatz beschädigt und weitergefahren - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Auf dem Lidl-Parkplatz im Speckweg touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag einen geparkten KIA Ceed und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Der geschädigte Autohalter hatte seinen Wagen gegen 16:15 Uhr an der Örtlichkeit abgestellt und musste nur 20 Minuten später an seinem Fahrzeug Beschädigungen feststellen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

