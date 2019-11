Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Kinderkrippe - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In eine Kinderkrippe im Quadrat F7 brach ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 15:45 Uhr bis Montag, 7 Uhr, ein. Der Unbekannte hatte gewaltsam ein Fenster aufgehebelt und war über dieses in die Räumlichkeiten eingedrungen. Er brach im Büroraum einen Schrank auf, entwendete hieraus einen Laptop sowie ein iPhone und ergriff dann in unbekannte Richtung die Flucht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell