Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall fordert zwei leicht verletzte Personen

Sinsheim (ots)

In der Heilbronner Straße im Stadtteil Rohrbach kam es am Montag, gegen 16 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin musste kurz vor der Einmündung zur Bruchstraße verkehrsbedingt ihren PKW bis zum Stillstand abbremsen, was eine nachfolgende 18-jährige VW-Fahrerin offenbar zu spät erkannte und auf den Mercedes auffuhr. Die Mercedes-Fahrerin sowie deren 11-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu und wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

