Die Polizei hat am Dienstag in Giengen ein Auto aus dem Verkehr ziehen müssen: aus mehreren Gründen.

Aufgefallen ist der Audi kurz nach 17 Uhr in der Straße Am Bühlfeld. Dort kontrollierte eine Polizeistreife Auto und Fahrer. Denn schon auf den ersten Blick schien am Wagen nicht alles in Ordnung. Dass der Besitzer ein beleuchtetes Emblem eingebaut hat, war dabei noch das geringere. Denn der Motor war getunt und zusätzlich mit einem anderen Auspuff gepaart. Das kann nicht nur gefährlich sein, auch für die Umwelt ist durch zusätzliche Emissionen ein Schaden zu befürchten. Deshalb kann diese Art von Umbau, wie hier, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Den Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige. Der 23-Jährige wird auch für den Rückbau sorgen müssen. Auf eigene Kosten.

