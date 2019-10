Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Unfall am Zebrastreifen

Leichte Verletzungen erlitt ein Mann bei einem Unfall am Dienstag in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Der 40-Jährige musste kurz vor 7 Uhr am Zebrastreifen in der Hauptstraße halten. Ein Fußgänger wollte die Fahrbahn überqueren. Er bremste seinen Dacia, was ein Opel-Fahrer hinter ihm zu spät erkannte. Der 28-Jährige fuhr auf, wodurch der 40-Jährige leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 28-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Die Polizei mahnt zu "ständiger Vorsicht", wie es nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung fordert. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug müsse beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirkten sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit und der nötige Abstand seien deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

