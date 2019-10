Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannter nimmt Schmuck mit

Ein Einbrecher war am Dienstag in einer Wohnung in Ulm-Wiblingen.

Ulm (ots)

Im Laufe des Dienstag muss es dem Einbrecher gelungen sein, das Fenster eines Hauses im Wolfäckerweg komplett aus dem Rahmen zu hebeln. Der Unbekannte kletterte in die Räume und durchsuchte sie. Er stieß auf den Schmuck der Bewohner. Mit dieser Beute flüchtete der Dieb wieder. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Sie hofft jetzt auch auf Hinweise von Zeugen und fragt:

- Wer hat am Dienstag im Wolfäckerweg in Wiblingen verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort oder in der Nähe fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Ulm unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 2037229

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell