Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck aus Einfamilienhaus verschwunden

Bergisch Gladbach (ots)

Es gibt keine sichtbaren Einbruchsspuren, dennoch fehlt Schmuck, der sich in einer Vitrine in einem Haus am Gronauer Waldweg befand.

Der Diebstahl muss in der Zeit zwischen dem 20.09., 15.00 Uhr und dem 24.09.2019, 15.00 Uhr geschehen sein. Entweder ist der Täter durch ein Fenster eingestiegen, das kurzzeitig zum Lüften offen stand oder der Dieb nutze die offen stehende Terrassentür während der Gartenarbeiten am Montagnachmittag. Der Schmuck befand sich in einer Vitrine im Obergeschoß. Weitere Zimmer oder Schränke wurden offensichtlich nicht durchsucht.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die in der Zeit von Freitag bis Dienstag etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell