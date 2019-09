Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - BMW Ziel von Autoknackern

Odenthal (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25.09.) ist ein BMW auf der Straße An der Buchmühle aufgebrochen worden.

Der blaue 3er ist um 21.50 Uhr unbeschädigt abgestellt worden. Am Morgen erlebte der Besitzer um 07.30 Uhr eine böse Überraschung - eine Scheibe am Auto war zerstört und das Lenkrad an seinem Auto fehlte.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

