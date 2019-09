Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Drei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Hoffnungsthal in einer Nacht

Rösrath (ots)

Eine Serie von Einbrüchen in Einfamilienhäuser in einem Wohngebiet in Hoffnungsthal beschäftigt die Polizei in RheinBerg.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25.09.), um circa 21:26 Uhr, wurden zunächst zwei Unbekannte in der Straße Am Löhe dabei entdeckt, wie sie das Grundstück eines Hauses betraten und sich insbesondere für ein Schlafzimmerfenster interessierten. Die Hausbesitzer bemerkten die Personen über eine vorhandene Videoüberwachung. Die beiden Männer ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt, als sie die Videokameras sahen. Die vorhandenen Videoaufnahmen werden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausgewertet.

Gegen Mitternacht versuchte dann ein männlicher Täter in der Straße Im Pannenlöhe, mit einem Werkzeug ein bodentiefes Terrassenfenster aufzuhebeln. Er wurde von der Hausbesitzerin entdeckt und flüchtete ebenfalls unerkannt, als diese das Licht einschaltete. In der gleichen Nacht, in der Straße Vierkotter Feld, gingen die Täter dann besonders dreist und riskant vor. Dort hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Abstellraumes auf der Gebäuderückseite auf und gelangten auf diesem Weg in das Haus, in dem die Geschädigten bereits schliefen. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Taschen sowie eine Kommode und entwendeten Goldschmuck sowie Bargeld. Erst als die Bewohner gegen sieben Uhr aufstanden, bemerkten sie die den Einbruch.

Ob bei allen drei Taten die gleichen Täter aktiv waren, ist noch nicht bekannt. Ein Täter wurde wie folgt beschrieben: 18 bis 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, kurze dunkle Haare, dunkle Hose, weißes T-Shirt.

Für alle drei Tatorte wurde der Erkennungsdienst für eine Spurensicherung angefordert. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02202 205-0.(ct)

