Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Firmenfeier: 53-jähriger Portaner attackiert Polizeibeamten

Porta Westfalica (ots)

Am Wochenende ist eine Firmenfeier in Barkhausen offenbar aus dem Ruder gelaufen. Die gerufenen Gesetzeshüter bekamen es dabei mit einem körperlichen Angriff auf einen ihrer Beamten zu tun. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Gegen 21.10 Uhr wurde die Polizeileitstelle am Samstagabend über Streitigkeiten im Rahmen einer Firmenfeier im Flurweg in Kenntnis gesetzt. Nach ihrem Ankommen traf die Streifenwagenbesatzung auf dem Firmengelände eine offenbar emotional aufgewühlte Personengruppe an. Während der Sachverhaltsklärung erhielten die Beamten Kenntnis über eine Schlägerei in Nähe eines Bierwagens und brachten den offensichtlichen Aggressor (28) aus Minden durch sofortiges Einschreiten in Bodenlage. Um diesen mutmaßlich während der Fixierung zu befreien, stieß ein 53-jähriger Mann aus Porta Westfalica einem Polizeibeamten sein Knie an den Kopf, sodass dessen Brille zu Boden stürzte. Daraufhin wurde der Angreifer von einem anderen Ordnungshüter zur Seite gestoßen, bevor er mit erhobenen Fäusten erneut versuchte, den am Bodenliegenden zu befreien. Durch den abwehrenden Einsatz von Pfefferspray ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und konnte im Anschluss ebenfalls fixiert werden, bevor man ihn der Wache Minden zuführte und ins Polizeigewahrsam brachte. Hier entnahm man ihm eine Blutprobe. Nach Feststellung seiner Personalien und nach Abklingen seines Alkoholpegels, konnte der Portaner das Gewahrsam am Sonntagmorgen wieder verlassen. Ihn erwartet in der Folge eine Strafanzeige.

Nach Klärung der Sachverhaltes und der Feststellung der Personalien des 28-jährigen Mindeners, konnte dieser von den Einsatzkräften vor Ort entlassen werden. Auch ihn erwartet eine Anzeige. Die Firmenfeier wurde vorzeitig beendet. Der angegangene Beamte blieb dienstfähig.

