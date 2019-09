Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann fährt Motorrad um - Zeugen gesucht

Lübbecke (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Lindenstraße in Gehlenbeck vom Montag, dem 2. September, sucht die Polizei nach Zeugenhinweisen zum Fahrer eines PKWs.

Als eine 17 Jahre alte Lübbeckerin gegen 11.20 Uhr ihr Leichtkraftrad der Marke Honda auf einem Parkstreifen abgestellt hatte, ging sie in die Apotheke. Kurz darauf betrat ein Mann ebenfalls die Apotheke und sprach die 17-Jährige offenbar gezielt lautstark an, wieso sie so dicht hinter seinem Auto geparkt habe. Daraufhin forderte er die junge Frau auf, mit ihm hinauszugehen und das von ihm umgefahrene Motorrad wieder aufzustellen. Nachdem die Lübbeckerin dies getan hatte, entfernte sich der unbekannte Mann mit dem PKW von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Aus diesem Grund bitten die Ermittler um Zeugenhinweise zu dem Autofahrer, der als ca. 50 bis 55 Jahre alt und knapp 185 cm groß mit normaler Figur und Glatze beschrieben wird. Der Mann könnte mit einer Frau unterwegs gewesen sein. Bei dem PKW dürfte es sich nach Aussagen der Geschädigten um einen größeren dunklen Wagen, vermutlich einen Kombi, handeln. Hinweise bitte an Telefon (0571) 88660.

