Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen/Overath - Polizei berät zum Thema Einbruchschutz

Leichlingen/Overath (ots)

Am Mittwoch (25.09.)und am Donnerstag (26.09.) ist die Polizei RheinBerg in Leichlingen und in Overath vor Ort und hält Vorträge zum Thema Einbruchschutz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich im Anschluss umfassend beraten lassen und erhalten außerdem umfangreiches Infomaterial. Die Veranstaltung am Mittwoch findet von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr bei der Evangelischen Frauenhilfe Witzhelden auf der Hauptstraße 4 in Leichlingen statt. Am Donnerstag referiert das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr bei dem Bürgerverein Overath auf der Kölnerstraße 66 in Overath-Vilkerath. (ma)

