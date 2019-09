Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Rösrath (ots)

Am Montag (23.09.) versuchten unbekannte Täter zwischen 07:15 Uhr und 18:15 Uhr in ein Reihenhaus in der Straße Holzmarkt im Stadtteil Forsbach einzubrechen. Die Hausbewohner stellten Hebelmarken an einer ihrer Türen fest und verständigten die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der 02202 205-0 entgegen. (ma)

