POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher erbeuteten Antiquitäten

Bergisch Gladbach (ots) - Aus einem Einfamilienhaus haben gestern (04.12.) Diebe Antiquitäten von den Wänden gestohlen.

Die Täter haben zwischen 10 und 15 Uhr zunächst das Tor zur Einfahrt des Hausgrundstückes im Hasselsheider Weg aufgehebelt. Dann machten sie sich an einem Kellerfenster zu schaffen, um in das Einfamilienhaus zu gelangen. Im Inneren durchsuchten die Diebe Schränke und Behältnisse. Sie rissen eine Vielzahl von Bildern samt Rahmen und auch Zierteller von den Wänden. Vermutliche wurden diese in ein entsprechend großes Fluchtfahrzeug verladen. Eines der Bilder war etwa 2 bis 3 Meter groß und stellte die Weihnachtskrippe da. Die Bilder und auch die gestohlenen Wandteller stammen alle aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

