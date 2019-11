Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waldwimmersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin erfasst Fußgänger auf Zebrastreifen

Waldwimmersbach (ots)

Ein 25-jähriger Fußgänger wurde am Montag, gegen 17 Uhr, in der Hauptstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Die 77-jährige Fahrerin des Wagens war von Aglasterhausen kommend in Richtung Waldwimmersbach unterwegs, als sie kurz nach dem Ortseingang mit dem 25-Jährigen kollidierte, der auf einem Zebrastreifen die Straße querte. Der junge Mann kam zu Fall und zog sich Prellungen zu, die ärztlich versorgt werden mussten. Der Hyundai der Verursacherin wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, blieb aber noch fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

