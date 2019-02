Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verletzte bei Brand in Karben

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 21.02.2019

Verletzte bei Brand

Karben: Gegen 00.30 Uhr am Donnerstag ging bei der Leitstelle der Polizei in Mittelhessen der Hinweis auf den Brand eines Wohnhauses in der Rathausstraße in Klein-Karben ein. Aus dem Obergeschoss, trete starker Rauch aus. Die Feuerwehr erschien mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Rettungswagen begaben sich an die Adresse. Wie sich herausstellte, hatte Mobiliar in einer Wohnung Feuer gefangen. Alle Hausbewohner konnten gerettet werden. Sechs der Hausbewohner, fünf Erwachsene und ein 5-jähriges Kind, erlitten leichte Rauchvergiftungen. Sie konnten, nach ärztlicher Versorgung und Beendigung der Löscharbeiten durch die Feuerwehr, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die 62-Jährige, in deren Wohnung das Feuer nach ersten Feststellungen ausbrach, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Hanau gebracht. Der entstandene Schaden beziffert sich auf etwa 30.000 Euro. Brandermittler der Polizei in Friedberg haben die Ermittlungen aufgenommen, um der Ursache für das Feuer nachzugehen.

Corina Weisbrod

