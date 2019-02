Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Geringer Schaden bei Brand in leerstehendem Gebäude in Butzbach ++ Immer wieder aufs Neue in der Wetterau ++ Beim Entladen - Auto gestohlen ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 20.2.2019

In Unterführung entblößt

Butzbach: In der Unterführung am Bahnhof entblößte sich ein Mann am Dienstag gegen 20.15 Uhr gegenüber einer 20-Jährigen aus dem Wetteraukreis. Er wird beschrieben als 55 - 60 Jahre alt mit normaler Figur. Bekleidet war der Sittenstrolch mit schwarzer Jacke und Blue-Jeans. Er trug einen Schal, den er ins Gesicht gezogen hatte. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 ermittelt wegen Exhibitionismus. Wer hat den Mann beobachtet und kann Angaben machen?

Verkehrsbehinderungen durch Brand

Butzbach: Am Dienstag um kurz vor 10 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung ein: "Im Küchengartenweg brennt es!". Feuerwehr und Polizei konnten sich vor Ort von der Richtigkeit dieser Aussage überzeugen. Aus dem Gebäude, einer alten, stillgelegten Druckerei, drang dichter Qualm. Aufgrund der Löscharbeiten musste eine Sperrung des Küchengartenweges erfolgen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in der Butzbacher Innenstadt. Die Feuerwehr hatte den Brand etwa eine Stunde später gelöscht. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Nach ersten Ermittlungen geriet in dem Gebäude abgelagerter Sperrmüll in Brand. Das Gebäude selbst wurde, außer durch Ruß und Löschwasser, nicht stärker beschädigt. Der Schaden wird auf einen geringen dreistelligen Betrag beziffert. Warum der Sperrmüll in Flammen aufging, kann noch nicht gesagt, Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Immer wieder aufs Neue...

Bad Nauheim/Friedberg: Falsche Polizeibeamte versuchten erneut ihr Glück bei Bürgern der Wetterau. Am Dienstag gegen 10.10 Uhr meldete sich ein solcher bei einem 51-Jährigen in Friedberg. Ihm wurde erklärt, dass ein Einbruch bei ihm geplant sei. Der vermeintliche Kommissar fragte nach Wertgegenständen. Weil dem Wetterauer das Ganze seltsam vorkam, beendete er das Gespräch von sich aus. Kurz darauf kontaktierten die Betrüger eine 89-jährige Seniorin in Bad Nauheim. Auch hier versuchten sie Angst zu erzeugen und erklärten, ein Einbruch stünde unmittelbar bevor. Genau wie im Friedberger Fall fragten sie die Seniorin nach Wertgegenständen. Die clevere Seniorin beendete das Gespräch von sich aus, ohne den Gaunern auf dem Leim zu gehen. Die Versuche der Betrüger mit Angst den Wetterauern ihren Schmuck oder Geld abzuluchsen wiederholen sich ständig. Glücklicherweise bleibt es in den meisten Fällen bei dem Versuch, denn die Bürger erkennen die Masche und beenden das Gespräch. Damit es auch weiterhin so bleibt, empfiehlt die Polizei: Bleiben Sie im Gespräch. Reden Sie mit Nachbarn, Familienangehörigen und Freunden über dieses Thema. Sollten Sie selbst angerufen werden, geben Sie keine Auskünfte über ihre Wohnverhältnisse, Wertgegenstände usw. Beenden Sie das Gespräch und melden Sie den Vorfall bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Die Rufnummer hierzu sollten Sie griffbereit haben. Wählen Sie nicht die Rückrufwahlfunktion Ihres Telefons.

Mülleimer brennen

Bad Nauheim: Die Feuerwehr Schwalheim rückte am Dienstag gegen 19.30 Uhr zu brennenden Mülleimern in der Schwalheimer Straße aus. In insgesamt drei Abfallbehältnissen im Bereich des Fußweges entlang der Usa, zwischen Bad Nauheim und Friedberg, stand darin befindlicher Müll in Flammen. Die Feuerwehr löschte die Behältnisse ab. Es entstand Sachschaden, da die Eimer aus Metall und Kunststoff bei dem Vorfall zerstört bzw. beschädigt wurden. Hinweise auf den Verursacher der Brände nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Parkrempler im Parkdeck

Bad Nauheim: In der untersten Ebene des Parkdecks Schwalheimer Straße parkte eine junge Frau ihren Kia Sportage am Dienstagvormittag. Zwischen 7.50 Uhr und 12.30 Uhr stieß ein anderes Fahrzeug gegen den PKW und beschädigte die vordere Stoßstange des Kia. Durch die Kratzer entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Beim Entladen - Auto gestohlen

Rosbach: Als ein Senior mit seinem Fahrzeug am Dienstag gegen 13.30 Uhr vom Einkauf nachhause kam, stellte er den Opel Astra vor der Haustür in der Hauptstraße in Rodheim ab. Dann machte er sich daran, die erstandenen Waren nach und nach ins Haus zu transportieren. Der Opel stand in dieser Zeit vor dem Haus, die Kofferraumklappe geöffnet, der Schlüssel im Zündschloss. Diesen Umstand nutzten dreiste Diebe offenbar aus. Während der Mann mit einer erneuten Ladung gekaufter Güter im Haus verschwand, stiegen sie in das Auto und fuhren mit ihm davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Opel Astra, der bereits 20 Jahre alt ist. An ihm befanden sich die Kennzeichen FB - SC 130. Aufgrund seines Alters hat der Wagen keinen hohen materiellen Wert, es wird von etwa 500 Euro ausgegangen. Der ideelle Schaden ist jedoch nicht zu vernachlässigen, mal abgesehen vom Rest, des im Kofferraum enthaltenen Einkaufs. Wem ist das Fahrzeug am Dienstag nach 13.30 Uhr aufgefallen? Gibt es Zeugen, die Angaben zu dem Dieb des Autos machen können? Wer weiß, wo der Opel sich befindet? Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0

Alarm vertreibt Einbrecher

Karben: Als Einbrecher am Dienstagabend zwischen 18 Uhr und 21.45 Uhr versuchen, in ein Haus im Hessenring einzubrechen, schlägt die Alarmanlage an. Sie löst aus, als die Gauner ein Fenster des Hauses aufhebeln wollen und verschreckt sie damit. Sie flüchten, lassen einen Schaden von etwa 250 Euro am Fenster zurück, gelangen aber nicht ins Gebäude. Personen, die die Täter beobachteten oder ihnen auf der Flucht begegneten werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

