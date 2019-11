Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Auffahrunfall mit fünf leicht Verletzten - ca. 5.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

In der Straße "Im Rott", in Höhe der Einmündung zur Koblenzer Straße, kam es am Montag, gegen 18:40 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Eine 18-jährige Ford-Fahrerin war in Richtung Mannheim-Vogelstang unterwegs und musste an der Einmündung aufgrund einer roten Ampel abbremsen. Der nachfolgende 21-jährige Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr von hinten auf den Ford auf. Die Fahrerin des Wagens sowie deren vier Beifahrerinnen zogen sich allesamt leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht notwendig. Sie suchten selbstständig einen Arzt auf. Der Ford wurde bei dem Zusammenstoß so sehr beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

