POL-WOB: Erneute Räderdiebstähle im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Insterburger Straße, Brieger Weg, Zwickauer Straße 19./20.08.19

In der Nacht zum Dienstag schlugen erneut Räderdiebe in den Stadtteile Wohltberg und Westhagen zu: In den drei Fällen waren die Täter gezielt auf VW Golf-Räder aus. In der Insterburger Straße montierten die gezielt vorgehenden Unbekannten von einem Golf, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses stand, alle vier Räder ab. Da die Diebe im Brieger Weg nur drei Reifen von einem Golf abbekamen, kam es vermutlich wenig später zu einer weiteren Tat in der Zwickauer Straße, bei der lediglich ein Komplettrad eines derartigen Modells abgeschraubt wurde. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die diese Diebstähle beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

