POL-WOB: Polizei Königslutter sucht Zeugen zu Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1

Wolfsburg (ots)

Bundesstraße 1 zwischen Cremlingen und Abbenrode 21.08.19, 11.45 Uhr

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Fahrzeugführer, der am späten Mittwochvormittag grob verkehrswidrig und rücksichtslos auf der Bundesstraße 1 zwischen Cremlingen und Abbenrode mehrere Fahrzeuge überholte und hierbei mit einem entgegenkommenden Polo-Fahrer zusammenstieß. "Zum Glück krachten nur die Außenspiegel der Fahrzeuge zusammen", so ein Beamter, "hier hätte deutlich mehr passieren können". Der gesuchte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Abbenrode und weiter nach Königslutter fort, ohne sich um den Schaden an dem Polo in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Dessen 85 Jahre alter Fahrer aus Königslutter kam mit dem Schrecken davon. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit dem Polizeikommissariat Königslutter unter Telefon 05353-941050 in Verbindung.

