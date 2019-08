Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall: Fahrradfahrer benutzte Radweg in falscher Richtung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Haydnring Ecke Saarstraße 21.08.19, 16.05 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde ein 26 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall am Haydnring Ecke Saarstraße leicht verletzt. Der Wolfsburger wurde von einer 71 Skoda-Fahrerin aus Wolfsburg erfasst, die Angaben auf dem Haydnring in Richtung Saarstraße fuhr. Der 26-Jährige befand sich auf dem linken Radweg entlang der Saarstraße. Als es zu dem Unfall kam wollte der Biker gerade die Einmündung Haydnring überqueren. Insgesamt entstand ein Schaden von 500 Euro.

