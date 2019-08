Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erneuter Räderdiebstahl an Golf GTI - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dresdener Ring 19./20.08.19

In der Nacht zum Dienstag schlugen erneut Räderdiebe im Stadtteil Westhagen bei einem abgestellten VW Golf GTI zu. Die unbekannten Täter richteten einen Schaden von 4.500 Euro an. Ein Anwohner hatte den auf Steinen aufgebockten Golf entdeckt und die Polizei verständigt. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Diebstahl in der zweiten Nachthälfte auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienblocks und wurde erst um 06.45 Uhr bemerkt. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

