POL-WOB: Helmstedt: Einbrüche in zwei Autohäuser - Polizei schließt Tatzusammenhang nicht aus

Helmstedt, Von-Guericke-Straße, Porschestraße 19./.20.08.19

In der Nacht zum Dienstag wurden im Helmstedter Stadtgebiet gleich zwei Einbrüche in Autohäuser registriert. Während die Täter wenig Münzgeld, ein Diagnosegerät und ein Starterkit für Fahrzeuge erbeuteten, schließt die Polizei Helmstedt ein Tatzusammenhang nicht aus.

Den Ermittlungen zufolge ereigneten sich die Einbrüche jeweils nach Geschäftsschluss, vermutlich nach 21.30 Uhr. Betroffen sind Geschäftsräume eines Autohauses in der Von-Guericke-Straße nahe der Dieselstraße und der Porschestraße. In beiden Fällen gingen die Täter ähnlich vor: Nachdem die Unbekannten ein Fenster gewaltsam aufgebrochen hatten, wurden die Büros und Werkstattbereiche offenbar gezielt nach Bargeld durchsucht. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Helmstedt unter der Rufnummer 045351-5210 in Verbindung.

