Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte entwenden drei Motorräder in Reislingen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Reislingen, Hannah-Höch-Ring, Modersohn-Becker-Ring 21./22.08.19

In der Nacht zum Donnerstag wurden im Wolfsburger Ortsteil Reislingen-Südwest gleich drei Motorräder entwendet. Die Tatorte liegen im Hannah-Höch-Ring und Modersohn-Becker-Ring, nur wenige hundert Meter auseinander. Daher gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Zusammen haben die Kräder einen Wert von etwa 30.000 Euro. In beiden Fällen standen die Fahrzeuge jeweils über Nacht unter einem Carport. Die Beamten gehen davon aus, das die Motorräder auf einen Anhänger auf- oder in einen Kleintransporter eingeladen wurden. Zeugen der Diebstähle wenden sich bitte an die Polizeiwache in Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell