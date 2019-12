Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto kollidiert mit Radfahrerin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 64 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend (03.12.2019) mit ihrem Honda in der Talstraße mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Diese zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die 64-Jährige war gegen 23.10 Uhr in der Klingenstraße aus Richtung Wagenburgstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Talstraße nach links in diese einbiegen. Hierbei stieß sie mit einer 39-jährigen Radfahrerin, die der Autofahrerin entgegenkam um die Talstraße geradeaus zu queren, zusammen. Ersthelfer und Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

