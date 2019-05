Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Büro

Hamm-Mitte (ots)

In ein Büro an der Schillerstraße unweit der Borbergstraße drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 27. Mai, 20.30 Uhr, und Dienstag, 28. Mai, 7.50 Uhr ein. Aus dem Büroraum stahlen die Einbrecher zwei schwarze Monitore. Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell