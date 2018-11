POL-HAM: Dunkler Mercedes nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 28. November, auf der Stefanstraße sucht die Polizei nach dem Fahrer eines dunkelblauen oder schwarzen Mercedes. Gegen 16.30 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie der Mercedes nahe der Einmündung Körnerstraße den linken Außenspiegel eines geparkten VW touchierte. Der Mercedes wartete kurz an der Unfallstelle, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. An dem Golf entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Am Steuer des Mercedes saß ein Mann im Alter von 50 bis 60 Jahren. Er hatte helle Haare, trug eine Brille und war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

