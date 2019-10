Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unbekannte besprühen Außenfassade mit Graffiti

Diez (ots)

In der Nacht vom 30.09.2019 auf den 01.10.2019 kam es in der Lorenzstraße 14 in Diez zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte Täter beschmierten mit schwarzer Farbe die komplette Außenfassade der Villa Oranien. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:00 Uhr am Abend und 07:30 Uhr in der Früh. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Diez unter 06432/6010 in Verbindung zu setzten.

