Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht in Oberroßbach

Oberroßbach (ots)

Der Geschädigte parkte seinen PKW am 30.09.2019, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, ordnungsgemäß im Buchenweg in Oberroßbach. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Polizei sicherte Fremdanhaftungen des vermeintlich verursachenden Fahrzeugs an dem beschädigten PKW. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Westerburg unter der Tel.: 02663/9805-0 oder per Email an piwesterburg.wache@polizei.rlp.de.

