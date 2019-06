Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - Feuerwehr befreit eingeschlossene Fahrzeuginsassin

Bonn (ots)

Bonn-Beuel, Sankt Augustiner Straße Kreuzung Niederkasseler Str. (L16), 07.06.2019, 10:33 Uhr - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und der Stadtbahn am Freitagmorgen (07.06.2019) wurden eine PKW-Fahrerin und ein Stadtbahnfahrer leicht verletzt. Das Kind der PKW-Fahrerin, dass sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im PKW befand blieb hingegen unverletzt. Die PKW-Fahrerin und ihr Kind wurden durch den Aufprall in ihrem deformierten Fahrzeug eingeschlossen und konnten sich eigenständig nicht aus dem Unfallfahrzeug befreien. Nachdem das Kind von Einsatzkräften über die Beifahrertüre befreit werden konnte und dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung übergeben wurde, haben weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Rettungsschere und dem Rettungsspreizer die PKW-Fahrerin befreit. Während der Rettung versorgte der Notarzt die leichtverletzte Fahrerin. Die PKW-Fahrerin wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das beteiligte Kind wurde seinem Vater, der zwischenzeitlich am Unfallort eingetroffen war in Obhut gegeben. Zusätzlich angeforderte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurden mit der Betreuung des Stadtbahnfahrers beauftragt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Nach den abgeschlossenen Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr, konnte die Einsatzstelle an die vor Ort tätige Polizei, zur Ermittlung des Unfallherganges übergeben werden. Im Einsatz waren 27 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

